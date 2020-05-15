Скворцова подтвердила данные о наиболее подверженной коронавирусу группе крови

Коронавирусом чаще всего болеют люди со второй группой крови, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных – это вторая, в большом отрыве от других групп крови. <...> На втором месте - первая и третья. И реже всего, действительно, редкая группа – четвертая», – приводит ее слова ТАСС.

При этом Скворцова объяснила, что это может быть связано с частотой представленности групп крови, так как вторая группа является самой распространенной в популяции.

Глава ФМБА добавила, что коронавирус имеет непростую структуру, и для вакцины сейчас отобраны несколько удачных образцов белков.



«У нас отобраны несколько самых удачных кандидатных белков, причем и как монобелков, и композиции из них, потому что сам вирус имеет очень непростую структуру, имеет много эпитопов и несколько молекулярных механизмов взаимодействия с клеткой человека. Это я хотела бы подчеркнуть», – цитирует Скворцову РИА «Новости».



Она привела в пример SARS 2002 года, отметив, что против него до сих пор нет вакцины, которая бы не вызывала побочных эффектов.

«Вот я хотела бы сказать, что первый SARS, инфекция, прошла в 2002 году, 18 лет прошло с 2002 года, было несколько заявлений о создании вакцин против SARS, но на сегодняшний день ни одной эффективной вакцины, не вызывающей каких-то побочных действий и осложнений, до сих пор нет», – сказала Скворцова.



«Я это говорю не к тому, что нельзя создать, а к тому, что это очень сложно, и здесь нам предстоит не просто создать вакцину, а эта вакцина должна быть безопасной, она, в том числе, должна быть безопасна у тех, кто, несмотря на вакцинирование, заразится потом, для того, чтобы фактически эта вакцина вызывала сенсибилизацию вирусной инфекции, чтобы не было утяжеления искусственного заболевания, которое может проходить бессимптомно», – объяснила она, подчеркнув, что создание вакцины против COVID-19 – это очень серьезный вызов современным ученым, иммунологам, вакцинологам.

Ранее член Совета Федерации и заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, что в результате проведенных в КНР исследований, в которых приняли участие 3 тыс. пациентов, было выявлено, что наиболее уязвимы к коронавирусу люди со второй группой крови.

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