Умер композитор и пианист Эцио Боссо

Известный итальянский пианист, композитор и дирижер Эцио Боссо умер в возрасте 48 лет, сообщила газета «Коррьере делла сера».

Издание не указывает причину смерти музыканта.

С 2011 года Боссо страдал тяжелым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, тем не менее он продолжал работать, не только сочиняя музыку, записывая диски, но и давая живые выступления. В последний год часто жаловался, что «пальцы перестают слушаться» и говорил о желании закончить концертную деятельность, передает ТАСС.

На днях он выходил в прямой эфир новостного канала «РАИ-ньюс 24» из своего дома, где находился в период карантина из-за пандемии.

«Каждый раз надо играть, как и дышать, как будто в первый и в последний раз», – отметил он.