Банк БРИКС может дать кредит России на борьбу с коронавирусом

Новый банк развития (НБР) БРИКС может предоставить России кредит по программе оказания экстренной помощи странам – членам организации в борьбе с распространением нового коронавируса и его экономическими последствиями, сообщил вице-президент банка Владимир Казбеков.

«Китай и Индия уже получили средства от НБР на борьбу с COVID-19 суммарным объемом в 2 млрд долларов. Аналогичные кредиты могут быть предоставлены и другим странам – членам НБР, включая Россию», – передает ТАСС слова вице-президента банка.

Казбеков напомнил, что Совет управляющих НБР на пятом ежегодном заседании 20 апреля поддержал усилия банка, направленные на борьбу с новым коронавирусом и его экономическими последствиями в странах-членах организации. Первый кредит размером 7 млрд юаней (почти 1 млрд долларов) банк предоставил Китаю. Для его финансирования на китайском межбанковском рынке был размещен облигационный займ на 5 млрд юаней (около 704 млн долларов). Индия также получила суверенный кредит размером 1 млрд долларов.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.

Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД