Онкобольных в Приморье начали лечить методами ядерной медицины

Новый метод лечения радиоактивным радием пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии начал выполнять Приморский краевой онкологический диспансер, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

«13 мая такое лечение получили первые 10 пациентов онкологического диспансера. Сейчас специалисты ведут подбор больных, которым показана эта терапия. Отметим, что она крайне дорогостоящая, но включена в программу госгарантий. Радий, входящий в состав препарата, имеет очень короткую длину волны и не токсичен для костного мозга и крови пациента», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По словам радиотерапевта Натальи Фесик, такая таргетная альфа-терапия позволяет продлить жизнь пациентам и улучшить качество их жизни.

Специалист отметила, что препарат вводится пациенту внутривенно раз в месяц на протяжении полугода. Радий, зайдя в метастазы, уничтожает их и препятствует возникновению новых в других костях.

Для терапии ведется тщательный подбор пациентов, предварительно онкобольные проходят длительное лечение.

Отмечается, что ампулы с препаратом в защитных контейнерах заказываются в Нидерландах. Сейчас такая системная терапия с использованием достижений ядерной медицины на Дальнем Востоке доступна также в Хабаровском крае.

Подобная терапия стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработанной по указу президента России Владимира Путина. Ключевой задачей проекта является снижение смертности от новообразований. На эти цели в 2020 году в Приморье предусмотрено более 846 млн рублей, в том числе 91 млн – средства краевого бюджета. Всего на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» планируется потратить более 1,7 трлн рублей.