Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины могут не обслуживать на кассе покупателя без маски, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Минпромторг России на ежедневной основе проводит совещания с представителями торговых сетей с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Совместно подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением «масочного режима» в торговых объектах. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», – уточнил Евтухов, передает ТАСС.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли рассказала о нововведениях в нормах и правопорядка и режиме ношения маски в общественных местах, включая магазины, а также о штрафных санкциях и ограничении перемещения в случае нарушений.

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