Врачи назвали заболевание, при котором коронавирус переносится тяжелее всего

Коронавирус нового типа тяжелее всего проходит у гематологических больных, сообщил главврач Градской больницы Алексей Свет.

«На первое место я бы ставил гематологию и неврологию. Заболевания системы крови. Лейкоз», – сказал главврач в интервью RT.

«Острое гематологическое заболевание в период эпидемии – это очень грустная, скорей всего, история», – заметила главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

В свою очередь главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, говоря о низком уровне смертности от коронавирусной инфекции в России, выразил благодарность Италии.

«Спасибо Италии – она показала всю угрозу нам... Все, что происходило в Италии, с моей точки зрения, позволило системе, которая взяла на себя половину заболевших, подготовиться», – сказал он.

Он поддержал позицию о том, что пока рано делать выводы. «Когда меня спрашивают: «А какая у вас выживаемость пациентов на длительной ИВЛ?» – а как можно считать, когда она еще не закончилась… Роль системы, роль подготовки системы, все, что делается, наверное, тоже значимо», – добавил Проценко.

«Мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: «Да вы тут колдуете со статистикой». Умер «от» COVID или он умер «с» COVID? Я считаю, что большая часть наших пациентов, которых мы видим, они умирают «с» COVID», – подчеркнул главврач Коммунарки.

Ранее ученые объяснили тяжелые случаи коронавируса генетической мутацией.