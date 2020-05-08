Тяжелые случаи коронавируса объяснили генетической мутацией

Тяжесть заболевания коронавирусом зависит от генетических мутаций, полагают ученые.

Сложные случаи заболевания есть и у молодых и здоровых людей, не входивших в группу риска, отметили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

«Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, интубации и вентиляции», – сказал руководитель исследовательской группы Жан-Лоран Казанова.

Международная группа исследователей отметила, что причиной тяжелых случаев заболевания у молодых людей могут стать специфические мутации, которые влияют на имунную систему человека. По мнению ученых, эти мутации не проявляются никаким образом до заражения коронавирусом.

Схожая ситуация наблюдается в случае других инфекций, так как различия в генах обуславливают уязвимость для нескольких инфекционных заболеваний, в том числе грипп и вирусный энфефалит.

Исследователи отметили, что есть множество препаратов, нацеленных на отдельные участки ДНК, которые можно использовать для модификации работы генов в случае с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что коронавирус не сохраняется в системах вентиляции многоквартирных домов и кондиционерах. Также ученые опровергли риск распространения коронавируса через сточные воды.