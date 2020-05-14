Социолог объяснил требование лишить гражданства РФ атаковавших «Бессмертный полк онлайн» хакеров

Люди, которые совершили кибератаку на онлайн-акцию «Бессмертного полка», не воcпринимаются россиянами как граждане нашей страны. И именно поэтому значительная часть опрошенных требует лишить их гражданства РФ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя данные соцопроса, согласно которым 83% россиян осудили попытки сорвать «Бессмертный полк онлайн».

«Для меня, как для социолога, показанные ВЦИОМ цифры – ожидаемые и предсказуемые. Они связаны с отношением общества к «Бессмертному полку». Эта одна из самых ярких акций, и она пользуется безусловной поддержкой большинства граждан. Отношение к «Бессмертному полку» можно назвать консенсусной темой, то есть темой, примиряющей людей самых разных политических взглядов, – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). – Грубо говоря, отношение к этой акции определяет и причастность к нашему обществу, и собственную идентификацию для многих россиян».

Показательно, что значительная часть опрошенных потребовала лишить российского гражданства тех, кто пытался сорвать «Бессмертный полк», отмечает Потуремский.

«Это подтверждает мой тезис о том, что это шествие стало элементом идентичности для российского общества. То есть люди, которые враждебно относятся к «Бессмертному полку», способные нападать на это шествие, оскорблять его участников, воспринимаются как «нероссияне». Это очень характерно», – подытожил эксперт ИНСОМАР.

Как сообщил в четверг ВЦИОМ, большая часть опрошенных россиян (83%) осудили попытку неизвестных опубликовать фотографии нацистов в онлайн-акции «Бессмертный полк», при этом об инциденте слышали всего 32% респондентов. «Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат – 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся)», – цитирует сообщение ВЦИОМа ТАСС.

При этом 20% респондентов отметили, что за случившимся стоят сторонники фашизма и нацизма, 20% указали, что это были провокаторы из других стран, 11% считают, что виноваты иностранные спецслужбы, 10% уверены, что это были провокаторы из России.

«Среди наказаний, которые должны понести организаторы и участники этой провокации, респонденты называли чаще всего лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%), а также – штраф (23%), ограничение доступа в интернет человеку, который выкладывал эти фотографии (22%)», – добавили во ВЦИОМ. Опрос проводился 13 мая, в нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Напомним: в связи с распространением коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла 9 мая в дистанционном формате. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской позднее пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.

Следственный комитет в четверг сообщил, что возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. Принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.