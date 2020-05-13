На Украине открыли музей бойцам «Беркута»

В Черкасской области Украины открыли музей погибшим на майдане бойцам «Беркута», сообщил общественный деятель Владимир Зинченко.

«В селе Межиречье Каневского района открыли музей погибшим на «майдане» беркутовцам», – заявил Зинченко в соцсетях, передает ТАСС.

Местные власти отметили, что музей открыт по инициативе партий «Возрождение» и «Оппозиционный блок – за жизнь». Учреждение начало работу на территории местного историко-краеведческого музея.

Ранее освобожденные украинской стороной экс-«беркутовцы» Сергей Зинченко и Павел Аброськин заявили, что в Киеве не могли осудить их, поскольку следствие не может найти доказательств по обвинениям бойцов подразделения в убийствах на Майдане.