На ремонт школьных спортзалов в Саратовской области выделили 20 млн рублей

В Саратовской области отремонтируют спортзалы в 15 сельских школах, на это выделено 20 млн руб. Как отмечает региональное министерство образования, такая возможность появилась благодаря нацпроекту «Образование».

Ремонт сельских спортзалов начался в прошлом году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и нацпроекта «Образование». В этом году в список площадок, где пройдет реконструкция, вошли школы Александрово-Гайского, Балаковского, Дергачевского, Ивантеевского, Марксовского, Новобурасского, Озинского, Перелюбского, Питерского, Романовского, Ртищевского, Самойловского, Турковского, Хвалынского и Энгельсского районов, сообщает СарБК.

За шесть лет были отремонтированы спортивные залы в 133 сельских школах области. В правительстве области говорят, что они будут доступны не только для учеников, но и для местных жителей.

В сентябре 2019 года по нацпроекту ««Образование» были отремонтированы залы в 15 сельских школах. Оборудованные площадки появились в Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Ивантеевском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Ровенском, Романовском, Самойловском, Турковском, Федоровском и Энгельсском районах. Теперь при каждой из этих школ работают спортивные клубы.