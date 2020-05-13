Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 23 копейки – до 73,48 рубля, курс евро снизился на 30 копеек, составив 79,63 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 29,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».