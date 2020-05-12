В Мосгордуме заявили о возможности поэтапного снятия ограничений в столице

Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует всем критериям для первого этапа снятия установленных из-за коронавируса ограничений, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

«Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», – приводит ответ Шапошникова на вопрос о готовности Москвы к постепенному выходу из карантина РИА «Новости».

Председатель напомнил, что существует три этапа постепенного выхода из режима самоизоляции. Так, на первом этапе допустимы занятия спортом и прогулки на свежем воздухе; прогулки с детьми и открытие некоторых магазинов. На втором этапе допустимы прогулки на улице с членами семьи, открытие заведений общепита с ограничением на количество посетителей и возобновление занятий в образовательных учреждениях.

Третий этап предполагает открытие парков и зоны отдыха при соблюдении социальной дистанции, открытие всех магазинов и общепита без ограничения на число посетителей.

Председатель Мосгордумы также напомнил, что люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания должны оставаться дома до полного снятия ограничений.

«На сегодняшний момент, конечно, москвичи, и вообще это касается всех граждан России старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания типа астмы, заболеваний легких или еще какие-то, они пока остаются дома, все-таки необходимо еще подождать. Поэтому пока не будут полностью сняты все ограничения, люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, должны находиться дома и быть на самоизоляции»,– сказал Шапошников.

Он также отметил, что пропускной режим в Москве оправдывает себя.

«Пока до 31 мая мы остаемся в пропускном режиме. Это необходимость, которая на сегодняшний момент оправдывает себя ... поэтому до 31 мая режим точно будет работать, а в конце мая мы все вместе будем смотреть, какие показатели будут каждое утро», – сказал председатель Мосгордумы.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снятии моратория на работу строительных и промышленных предприятий в столице с 12 мая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным предложила снимать введенные в России из-за коронавируса ограничительные меры в три этапа. Она подчеркнула, что основаниями для отмены ограничений являются темпы прироста заболевших COVID-19, объемы тестирования и достаточность коек в регионах России.

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