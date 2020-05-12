Пенс отказался от личных встреч с Трампом

12 мая, вторник | Последнее обновление — 20:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Сирийцы заблокировали военные колонные США в Эль-Хасеке
Разделы
Крупнейший в мире нефтяной фонд сдался коронавирусу
США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора
Россиян поддержат при выходе из самоизоляции
Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Разгадывая Константина Крылова
Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Во время эпидемии люди занимаются спасением истории
Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Добрая катастрофа карантина
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
Как Европа выходит из самоизоляции
Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маскиПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook