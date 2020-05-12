На докапитализацию Россельхозбанка направили 10 млрд рублей

Минсельхоз получит 10 млрд рублей из резервного фонда правительства на докапитализацию Россельхозбанка в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов.

Средства будут выделены в 2020 году в качестве взноса России в уставной капитал Россельхозбанка для поддержки финансовой стабильности сельхозпроизводителей в виде наращивания суммарного объема кредитования на 40 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Ранее сообщалось, что уже во второй половине 2020 года многие страны в мире могут столкнуться с дефицитом продуктов питания.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как изменится рынок импортного продовольствия в России на фоне коронавируса.

Президент Владимир Путин отмечал, что сельское хозяйство является «отраслью, которая должна работать фактически беспрерывно», и что оно всегда было на высоте, а в последние годы – «демонстрировало вообще блестящие результаты».