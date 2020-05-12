Путин поздравил Сечина с запуском танкера Aframax

Президент Владимир Путин на встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным поздравил его с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на «Звезде».

Сечин рассказал, что один из новых перспективных проектов компании, который, как ожидается, сможет выдать на рынок после стабилизации новые объемы, – это проект «Восток Ойл». Как отметил глава компании, сейчас начато поисково-разведочное бурение.

«Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на «Звезде» … Тоже никто не верил», – заявил Сечин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Я знаю. Это реальная победа, поздравляю», – ответил Путин.

Во вторник Путин провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным. В рамках встречи обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли. Глава государства и руководитель Роснефти также отдельно поговорили о работе над проектом «Восток Ойл».

Танкеры класса Aframax дедвейтом 80-120 тыс. тонн, использующие СПГ в качестве основного вида топлива, будут заняты в транспортировке нефти и нефтепродуктов – прежде всего, на Балтике и в Северной Европе. Проект по строительству танкеров класса Aframax нового поколения, оператором которых определен «Совкомфлот», реализуется судостроительным комплексом «Звезда» совместно с компанией Hyundai Heavy Industries.