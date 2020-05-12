Организатор хосписа в Красногорске признал вину

Организатор частного хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли 11 человек, полностью признал свою вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что обвиняемый на допросе полностью признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области для дальнейшего расследования.

Напомним, пожар в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая. В результате пожара погибли девять человек, еще двое скончались в больнице. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время пожара.

В пресс-службе главы городского округа сообщили, что хоспис по документам проходит как частное владение. Организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям, но не смог ответить на вопрос о том, сколько человек находилось в учреждении.