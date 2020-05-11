Пожар произошел в хосписе для престарелых в Подмосковье, есть жертвы

В результате пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске погибли 10 человек, сообщили в экстренных службах.

«Все они отравились продуктами горения», – говорится в сообщении.

Открытое горение уже ликвидировано. Площадь пожара составила 15 кв. м, передает ТАСС.

Пожар произошел на втором этаже трехэтажного частного хосписа «Второй дом».

Когда начался пожар, в хосписе было 36 человек, включая восемь сотрудников. До прибытия пожарных здание покинули 18 человек, передает РИА «Новости».

В настоящее время все люди, которые находились в хосписе, покинули здание, внутри никого не осталось, сообщил источник в экстренных службах.

В экстренных службах региона сообщили, что «в качестве основной версии пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем». Вероятно, «воспламенились личные вещи одного из пациентов».

Другой источник заявил, что «по предварительным данным, причиной пожара стал неисправный водонагреватель». Очаг пожара находился в душевой.

Прокуратура начала проверку по факту пожара.

Хоспис не имел документов, сообщили в пресс-службе главы городского округа.