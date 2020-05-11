Организатор хосписа в Красногорске не смог ответить на вопрос следователей

Следователи допрашивают организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где в результате пожара погибли девять человек, сообщают СМИ.

РЕН ТВ сообщает, что «Дмитрий Новиков не смог ответить на вопрос, сколько постояльцев находилось в учреждении».