Эксперт назвал долгожданными президентские меры поддержки социально ориентированных НКО

«Президентские меры поддержки НКО можно назвать долгожданными, и они должны заработать буквально в считанные дни», – заявил газете ВЗГЛЯД общественник Артем Метелев. Так он прокомментировал поручение Владимира Путина разработать меры поддержки социально ориентированных НКО. Список поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

«Вместе с Общественной палатой и другими организациями мы добивались, чтобы те меры поддержки, которые распространяются на предпринимателей, были распространены и на НКО», – рассказал председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Он напомнил, что встреча волонтеров и общественников с президентом состоялась 30 апреля. «В ходе встречи мы рассказали о том, чем конкретно сейчас занимаются НКО. Они помогают бездомным, многодетным, организовывают донорское движение, работают с психоневрологическими интернатами, домами престарелых, заключенными, ВИЧ-инфицированными, и так далее», – перечислил собеседник.

«И вот по итогам встречи с президентом был сформирован список поручений, благодаря чему НКО получат 3 млрд рублей на быстрые гранты для поддержки социально ориентированных программ НКО. Предусмотрены отсрочки уплаты взносов, налогов и аренды. Также предусмотрены меры поддержки волонтеров со стороны региональных властей», – продолжил Метелев.

«Все это будет внедрено в ближайшее время. Но если бы не поручение президента – НКО просто не справились бы с нагрузкой и реализацией своих программ. Потому поддержка некоммерческого сектора является де-факто адресной поддержкой тех людей, которые получают помощь от НКО. И здесь надо сказать президенту отдельное спасибо», – резюмировал Метелев.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом ограничений на фоне распространения коронавируса.

Также президент дал поручение руководителям субъектов России разработать и реализовать налоговые, имущественные и иные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Главам регионов рекомендовано обеспечить НКО возможность продолжить деятельность с учетом введения ограничительных мер.

В комплексе мер должно быть предусмотрено: продление на полгода сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего госказну, за апрель-июнь в порядке, установленном для малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

Также должна быть предусмотрена реализация программы предоставления субсидируемых льготных кредитов на выплату части зарплат сотрудникам, на условиях, аналогичных для МСП; отсрочка по представлению отчетности в Минюст России и иные органы, а также отсрочки проведения проверок (аудита) некоммерческих организаций на весь период действия ограничительных мер.

Вместе с тем глава государства поручил кабмину до 25 мая решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом.

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