Путин предложил отменить для бизнеса налоговые выплаты и страховые платежи за второй квартал

Президент России Владимир Путин предложил отменить основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и для социально ориентированных НКО.

«Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Однако, подчеркнул президент, «простого переноса фискальных платежей» явно недостаточно.

«Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО», – сказал Путин.

По его словам, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.

Президент в понедельник заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней. Также он объявил о прямой помощи гражданам и о принятии нового пакета мер поддержки граждан и бизнеса.