Сванидзе назвал точную дату окончания Великой Отечественной войны

Несмотря на то, что в некоторых странах долгое время продолжались войны и после 9 мая 1945 года, их нельзя считать продолжением Великой Отечественной войны (ВОВ), заявил историк и журналист Николай Сванидзе.

Сванидзе указал, что «Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года капитуляцией гитлеровской Германии». После «войны продолжались и в Польше, и в Чехии, и на Украине, и в Литве, причем некоторые шли годами – но они были уже за пределами ВОВ», передает Ura.ru.

При этом историк отметил, что сложно однозначно сказать, против чего шла война.

«По официальной позиции Советского Союза, мы воевали с националистами. А позиция противника СССР, в свою очередь, заключалась в том, что это воевали патриотические силы против Советской оккупации. Кто как толкует. А Великая Отечественная война – это именно война против гитлеровской Германии», – разъяснил он.

Сванидзе отметил, что реальной датой окончания Второй Мировой войны является 2 сентября 1945 года.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны.