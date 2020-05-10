Россияне возмутились фото Ольги Бузовой на 9 Мая

На российскую ведущую и исполнительницу Ольгу Бузову обрушилась волна критики в Сети за фотосессию в лесу, которую она посвятила Дню Победы.

Многие подписчики ее страницы в Instagram отнеслись негативно к фотографиям, где Ольга Бузова в военной форме Великой Отечественной войны позирует на фоне лесного массива.

Подписчики назвали фотосессию кощунством по отношению к одному из самых значимых для жителей России празднику.

Так, под постом люди оставляют подобные комментарии: «Укладка, косметика...Не думаю, что ветераны на войне именно так выглядели», «Могла бы не краситься», «Смешно очень, браслеты снять нужно», «А если реальная война – для чего весь этот пафос?», «Интересно, медсестры с поля боя раненых тоже с таким макияжем выносили? Кощунство какое-то», «Святое бы не трогала. Сплошной хайп».

Между тем, шоумен Стас Барецкий призвал Бузову внимательнее присмотреться к своему избраннику Давиду Манукяну, выражая мнение, что он «плохо на нее влияет и использует девушку ради собственного пиара, заставляя делать такие «трешовые вещи», передает ФАН.

«Да, эти фотографии в военной форме с вечерним макияжем неудачные, непрофессиональные. Но я не думаю, что Ольга оскорбила чью-то память, так сфотографировавшись. Этот Манукян плохо на нее влияет. Он заставляет ее заниматься какими-то трешовыми, хайповыми вещами ради собственного пиара. Бузовой на самом деле это все не нужно, ей это все мешает, у нее и так есть слава и популярность, но она, к сожалению, ведется на идеи своего бойфренда», – отметил шоумен.

Кроме того, об участии в такой фотосессии высказала мнение участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.

«Хуже только перепевать великие песни Марка Бернеса под пошленькое «военное» видео и ждать много лайков. Давид Манукян и Ольга Бузова, не на то вы замахнулись. Мой отец ветеран ВОВ, мои дедушка и бабуля. За этот ли маскарад они воевали?», – отметила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram. Так, число ее подписчиков выросло до 19,1 млн человек, такого количества подписчиков нет ни у кого из ее коллег.