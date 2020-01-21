Бузова установила рекорд Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram.

После того, как в честь своего дня рождения Бузова опубликовала запись в Instagram, представив новую песню «В огне», число ее подписчиков выросло до 19,1 млн, сообщает Пятый канал.

Такого количества подписчиков нет ни у кого из ее коллег.

Второй по числу поклонников - российский спортсмен смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов: его страницей интересуются 18,4 млн пользователей.

Следом идут рэпер Тимати (14,5 млн), блогер Настя Ивлеева (14 млн), шоумен Павел Воля (13,7 млн), телеведущая Ксения Бородина (13,6 млн) и музыкант Егор Крид (11,6 млн).

Среди зарубежных звезд самый популярный в соцсети - португальский футболист Криштиану Роналду, у которого 198 млн подписчиков.

Далее идет певица Ариана Гранде (172 млн), актер Дуэйн Джонсон (169 млн), певица Селена Гомес (166 млн), звезды реалити-шоу и предпринимательницы Кайли Дженнер (158 млн) и Ким Кардашьян (157 млн).

Ранее Бузова оказалась под угрозой ареста.

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