Роспотребнадзор сказал, когда может начаться вторая волна коронавируса

Возникновение второй волны распространения коронавируса вероятно этой осенью, сообщает Роспотребнадзор.

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Указывается также, что при отсутствии симптомов тест на коронавирус нужно делать лишь в случае контактирования с заразившимися или если была вероятность контакта.

В деревнях и отдаленных населенных пунктах рекомендуется при наличии подозрений позвонить в поликлинику или медпункт, которые обслуживают эту территорию. Сами медики должны определить, есть ли необходимость осмотра и тестирования.

Роспотребнадзор также отметил, что есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад.