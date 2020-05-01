В ФРГ решили не выводить «Северный поток – 2» из-под действия газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии собирается отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток – 2» от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на проект решения ведомства.

Утверждается, что ведомство в пятницу разослало проект решения сторонам, участвующим в процессе. По данным газеты, агентство принимает ответы и замечания от заинтересованных сторон до 8 мая, после чего «оперативно» примет окончательное решение, передает РИА «Новости».

Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия директивы требуется, чтобы строительство трубопровода было закончено до мая 2019 года.

В то же время в Nord Stream 2 настаивали, что нужно исходить не из «строительно-технического» смысла этого требования, а с учетом факта, что на момент вступления в силу новых директив «уже были сделаны миллиардные инвестиции в соответствии с прежним правовым режимом».

В BNA не согласны с этим, так как нужно исходить из «строительно-технического» понимания термина «завершение проекта», а не «экономическо-функционального».

Ранее сообщалось, что польская компания PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading допущены к участию в процедуре рассмотрения вопроса о применении к «Северному потоку – 2» положений Третьего энергетического пакета ЕС.

В январе Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Берлину надо найти новую лазейку, чтобы газопровод смог работать на полную мощность.