Лидер профсоюза врачей: В «медицинских» поправках к Конституции заинтересованы и врачи, и пациенты

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Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Врачи создают лекарство от COVID-19 из своей крови

Плазма крови переболевших коронавирусом может помочь больнымФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«У всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние», – заявила газете ВЗГЛЯД известный врач-гематолог Елена Мисюрина, комментируя опыт использования для лечения COVID-19 плазмы крови переболевших доноров. Сейчас этот перспективный метод вызывает особый интерес у пациентов. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...

России пора работать на занятом американцами поле

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Что за экспортный продукт мы можем предложить нашим медиаколлегам, когда США им рассказывают о том, что они свободны, а мы несвободны, а свобода лучше, чем несвобода? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Лидер профсоюза врачей: В «медицинских» поправках к Конституции заинтересованы и врачи, и пациенты

              1 мая 2020, 10:45

              Текст: Оксана Борисова

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              Сейчас медики находятся на первой линии борьбы с коронавирусом и престиж профессии врача в нашей стране существенно вырос. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД лидер профсоюза врачей столицы Сергей Ремизов. По его мнению, ситуация с CODIV-19 показала важность «медицинских» поправок к Конституции как для врачей, так и для пациентов.

              «Те новые нормы, что заложены в проекте изменений Конституции, особенно те, что касаются системы здравоохранения, безусловно, будут эффективно работать на практике и приведут к очень позитивным результатам», – заявил председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов.

              «Мы очень нуждаемся в этих «социальных» поправках. Ярким примером тому служат наши героические врачи, которые сражаются сейчас с коронавирусом. Это первая линия обороны. Медработникам нужны и дополнительные средства индивидуальной защиты, и дополнительные выплаты, серьезные надбавки к зарплатам, о которых уже распорядился главы государства», – подчеркнул Ремизов.

              Напомним, после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором говорилось о необходимости изменить Конституцию, к Основному закону было предложено порядка 390 поправок. При этом президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль  предложил внести положения об обеспечении доступной и качественной медицинской помощи всем россиянам, независимо от места проживания, а также о создании условий для ведения здорового образа жизни. Поправки были приняты Госдумой и Советом Федерации, а также поддержаны региональными парламентами. Предполагалось, что народное голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за распространения коронавируса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что новая дата будет выбрана только после нормализации эпидемиологической обстановки в России.

              В начале апреля Путин распорядился установить специальную федеральную выплату медикам, которые работают с больными коронавирусом и поэтому ежеминутно рискуют своим здоровьем. Так, для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, она составит 80 тысяч рублей в месяц.


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