Застрявшие на круизных лайнерах в Италии россияне вылетели домой

Более 100 граждан России, застрявшие на круизных лайнерах итальянской компании Costa Crociere, вылетели в четверг на родину из Италии, сообщили в российском посольстве.

«В результате коллективной работы российских и итальянских властей, посольства России в Италии и компании-судовладельца Costa Crociere удалось организовать этот специальный вывозной рейс для отправки россиян-пассажиров круизных лайнеров домой», – рассказали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

На борт поднялся 121 человек.

В посольстве отметили, что россияне «преодолели все трудности и вышли из этой ситуации с высоко поднятой головой». Дипломаты пояснили, что круизный оператор также оказывал содействие в возвращении россиян.

Большинство россиян, более 80 человек, были пассажирами на борту лайнера Costa Victoria, прибывшего в порт Чивитавеккьи 25 марта. После выявления случаев коронавируса на судне часть пассажиров оставили в изоляции.

Еще 10 российских граждан с лайнера Costa Luminosa, который прибыл в порт Савоны 23 марта, были помещены в одну из римских гостиниц.

24 марта сообщалось, что в Италии сошли на берег 14 российских туристов с круизного лайнера Costa Luminosa, их направили на карантин в Рим.

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