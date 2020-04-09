Водолазы нашли тело правнука Роберта Кеннеди

Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди Гидеона, сообщают СМИ.

Телеканал CNN сообщает со ссылкой на полицию, что тело Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина было обнаружено на глубине 7,6 метра приблизительно в 610 метрах от места, где нашли тело его матери, передает РИА «Новости».

Тело 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин нашли во вторник у берегов Чесапикского залива.

До этого сообщалось, что внучка американского сенатора Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе.

Как сообщал муж Мейв Дэвид Маккин, во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч во дворе, и он укатился в воду. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч. По мнению Маккина, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.

После муж пропавшей объявил жену и сына погибшими.

Сенатор Роберт Кеннеди, брат 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты от Демократической партии, был застрелен в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 году. Его убийца был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения.