Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Сенатор Берни Сандерс завершил участие в предвыборной гонке, сообщил его штаб. Сандерс оставался единственным оппонентом бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за право быть единым кандидатом в президенты от Демократической партии.

«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Эксперт ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что лучшее, что может сделать Сандерс для Демократической партии, это свернуть свою предвыборную кампанию.