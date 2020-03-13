Эксперт оценил шансы Сандерса в президентской гонке после победы в Калифорнии

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 - прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия - продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Итальянцы находят в трагедии повод для оптимизма

Итальянцы стараются сохранять оптимизм. На самодельном плакате написано: Andrá tutto bene! (все будет хорошо)Фото: MASSIMO PINCA/Reuters
Жители Италии стали главными свидетелями и жертвами распространения коронавируса в Европе – на их ежедневную жизнь и болезнь, и борьба с ней повлияли больше всего. Что переживают в данный момент столкнувшиеся с эпидемией итальянцы, как рассказывают о своем опыте, что происходит в больницах – и почему они видят в происходящем повод для оптимизма? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров – олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...

Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              Эксперт оценил шансы Сандерса в президентской гонке после победы в Калифорнии

                 13 марта 2020, 12:32
              Фото: TNS/ABACA/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Самое лучшее, что может сделать Сандерс для демократической партии, это свернуть свою предвыборную кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев, комментируя сообщения о победе сенатора-демократа Берни Сандерса в Калифорнии в «супервторник» 3 марта.

              «Несмотря на победу в Калифорнии, отрыв Берни Сандерса от бывшего вице-президента Джо Байдена составляет около 150 голосов. 17 марта состоятся выборы во Флориде, в Джорджии, в других южных штатах, где по опросам общественного мнения Байден уверенно опережает Сандерса. Моделирование исхода этапа праймериз показывает, что при пропорциональном распределении голосов, если существующие тенденции сохранятся, Байден одержит победу примерно в двух к одному штату по отношению к Сандерсу. В таком случает Сандерс не догонит соперника по голосам», – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

              Накануне стало известно, что сенатор Сандерс в «супервторник» 3 марта победил бывшего Байдена на первичных выборах (праймериз) Демпартии в  Калифорнии. Об этом сообщила The New York Times по итогам подсчета данных с 94% избирательных участков. Если Сандерс набрал 34,3% голосов, то Байден – 27,6%.

              Васильев отметил, что важно, в какой степени Сандерс готов продолжать президентскую гонку, в частности вести конфронтационную кампанию с Байденом на предстоящих дебатах. «В 2016 году между Берни Сандерсом и Хиллари Клинтон было острое политическое соперничество, замешанное на факторе личной неприязни. По отношению к Байдену Сандерс таких чувств не испытывает», – сказал собеседник.

              Он добавил, что Сандерса начинают прессинговать, чтобы он снял свою кандидатуру и вышел из президентской гонки. «На него оказывают давление демократы, чтобы показать республиканцам, что они определились со своим кандидатом. Для победы над Трампом демократам нужно прекратить раздоры. Если Сандерс хочет помочь демократической партии, то самое лучшее, что он может сделать, это в той или иной форме свернуть свою кампанию», – заключил Васильев.

              Добавим, что согласно последним подсчетам The New York Times, Байден по итогам всех праймериз и кокусов (собраний партийных активистов) заручился поддержкой 867 делегатов национального съезда демократов, Сандерс – 711 голосами. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о победах Байдена на праймериз и последствиях такого развития событий для США.

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