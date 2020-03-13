Сандерс победил Байдена на праймериз в ключевом штате Калифорния

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в «супервторник» 3 марта победил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на первичных выборах (праймериз) в штате Калифорния, сообщила The New York Times по итогам подсчета данных с 94% избирательных участков.

По данным издания, в Калифорнии Сандерс набрал 34,3% голосов, Байден – 27,6%. Политики таким образом заручились поддержкой 210 и 162 делегатов от этого штата соответственно. Вместе с ними за победу на праймериз в Калифорнии боролись бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и член Палаты представителей Тулси Габбард. Блумберг и Уоррен после праймериз добровольно выбыли из гонки, передает ТАСС.

Итоги голосования в Калифорнии не внесли кардинальных изменений в расклад сил.

Согласно последним подсчетам The New York Times, Байден по итогам всех праймериз и кокусов заручился поддержкой 867 делегатов национального съезда, Сандерс – 711. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о победах Байдена на праймериз и последствиях такого развития событий для США.

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