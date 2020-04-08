У москвичей диагностировали «ковидофобию»

Страх распространения коронавируса или «ковидофобия» чаще всего затрагивает жителей Москвы в возрасте от 35 до 50 лет, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Специалисты департамента открыли службу поддержки для тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию, передает «Москва 24».

В первые несколько дней в службу обратилось порядка 200 человек с вопросами о распространении вируса. Чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха выйти на улицу и заразиться коронавирусом, большинство из таких людей – женщины, сообщили в департаменте.

Обратившиеся за поддержкой испытывают стресс, с которым трудно справиться без специалиста, при этом среди них нет агрессивно реагирующих на происходящее людей.

Напомним, за сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах, общее число заболевших в стране достигло 8 тыс. 672.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.