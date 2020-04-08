У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили осложнения

Взгляд
8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:00  |  vz.ru
Разделы

Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
Перейти а раздел…

Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Казани умерла пенсионерка, у которой грабитель отобрал тележку с продуктами
              Росатом подтвердил заражение коронавирусом 15 строителей БелАЭСИзраиль остановил передачу России Александровского подворья в Иерусалиме«Единая Россия» исключила Овсянникова из партииИмпорт имбиря в Россию вырос в 12 раз
              В Крыму отреагировали на идею экс-послов США о «возвращении» полуостроваПсихолог дала советы родителям по общению с детьми в самоизоляцииСтали известны подробности избиения 81-летнего историка в МосквеСын Сафронова заявил о своей вине в аварии с отцом
              Создан блокирующий COVID-19 искусственный вирусВОЗ раскритиковала сокращение финансирования со стороны СШАЗвезда российского сериала заразилась коронавирусомОПЕК подготовилась к радикальному сокращению нефтедобычи

              Главная тема


              Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

              режим самоизоляции


              Вирусолог сказал, когда вспышка COVID-19 достигнет пика в России

              Врач и телеведущая


              Малышева назвала эффективные препараты от коронавируса

              Видео

              борьба с фейками


              «Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

              выход на улицу


              Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

              управление государством


              Коронавирус оставил Британию без лидера

              новый «план Маршалла»


              Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

              Разговоры ни о чем


              Валерий Коровин: Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

              Угроза и возможность


              Геворг Мирзаян: Санкции надо снимать, но их не снимут

              Вино и табак


              Максим Соколов: Алкогольные запреты – или глупость, или измена

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?

              У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили осложнения

                 8 апреля 2020, 14:14
              Фото: Francisco Seco/АР/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких, говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся пассажиров лайнера Diamond Princess.

              Из 104 пассажиров Diamond Princess 76 человек (73%) перенесли коронавирус без симптомов. При этом у 41 из них по результатам КТ обнаружились изменения в легких – так называемый эффект матового стекла, передает «Московский комсомолец».

              Японские ученые пришли к выводу, что бессимптомное течение новой коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.

              Отмечается, что у другой части вирус-положительных пассажиров лайнера самыми распространенными симптомами стали кашель (20%), температура (11%) и общая слабость (10% случаев).

              Напомним, за сутки в России положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 1 тыс. 175 человек в 56 регионах. При этом большинство новых пациентов в Москве оказались моложе 65 лет.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............