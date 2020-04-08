У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили осложнения

У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких, говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся пассажиров лайнера Diamond Princess.

Из 104 пассажиров Diamond Princess 76 человек (73%) перенесли коронавирус без симптомов. При этом у 41 из них по результатам КТ обнаружились изменения в легких – так называемый эффект матового стекла, передает «Московский комсомолец».

Японские ученые пришли к выводу, что бессимптомное течение новой коронавирусной болезни не проходит бесследно для ее носителей.

Отмечается, что у другой части вирус-положительных пассажиров лайнера самыми распространенными симптомами стали кашель (20%), температура (11%) и общая слабость (10% случаев).

Напомним, за сутки в России положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у 1 тыс. 175 человек в 56 регионах. При этом большинство новых пациентов в Москве оказались моложе 65 лет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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