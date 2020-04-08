Названы сроки передачи флоту фрегата «Адмирал Касатонов»

Первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 может быть передан Минобороны в конце мая – начале июня, сообщили на заводе «Северная верфь».

«С учетом хода проведения госиспытаний передача корабля министерству обороны может состояться в конце мая – начале июня», – передает ТАСС сообщение завода.

Там добавили, что практически все пункты программы испытаний выполнены. Корабль «приступает к заключительному этапу государственных испытаний». Они пройдут в Балтийском море, после чего корабль вернется на завод для проведения ревизии и передачи заказчику.

В понедельник на Северном флоте сообщили, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» завершил программу госиспытаний и в настоящее время совершает переход в Балтийское море.

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