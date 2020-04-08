Кремль обеспокоился здоровьем сидящих в американских тюрьмах россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва располагает данными о заболевании коронавирусом заключенных россиян в американских тюрьмах.

Ранее сообщалось, что глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод призывает защитить россиян в зарубежных тюрьмах на фоне распространения COVID-19. Он поддержал заявление посла России в США Анатолия Антонова, который призвал американские власти проявить человечность в отношении россиян, находящихся в тюрьмах США.

«Ну здесь я не могу вам сказать. Я не располагаю данными о случаях заболевания в российских колониях. Но что касается наших заключенных в американских колониях, то мы располагаем данными о том, что там зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Мы, безусловно, беспокоимся за состояние здоровья наших соотечественников, которые находятся в американских тюрьмах», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о просьбе выпустить из тюрем США заключенных, имеющих российское гражданство, а также о том, стоит ли что-то подобное в России.

«И действительно, было такое обращение – рассмотреть исходя из гуманитарных соображений возможность их выхода на свободу в том или ином режиме», – добавил Песков.

«Я не знаю», – ответил он на вопрос, где они будут находиться.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что в Госдеп направлен запрос о здоровье россиян, которые находятся в американских тюрьмах. Российская сторона «внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США» сограждан.

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