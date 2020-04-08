Власти выделили 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам

Правительство выделит 3,5 млрд рублей на возмещение стоимости невозвратных билетов за рубеж и компенсацию затрат на вывоз туристов из-за границы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«3,5 млрд рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка», – говорится в пояснении к документу.

Средства будут выделены из фондов персональной ответственности туроператора «на основании представленного туроператором уведомления о возврате не позднее 15 апреля в объединение туроператоров в сфере выездного туризма».

Между тем Ростуризм заявил, что туроператоры смогут перенести взносы в «Турпомощь» на следующий год или получить доступ к уже накопленным фондам при условии их пополнения в нынешнем режиме.

«Важно знать, что часть туроператоров по выездному туризму одновременно занимаются развитием внутреннего туризма, который для нас является безусловным приоритетом. Поэтому мы рассчитываем, что финансовая поддержка скажется на устойчивости рынка в целом вместе с налоговыми инструментами поддержки, которые уже ввело правительство России», – отметила глава Ростуризма.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что российские туроператоры заплатят в 2020 году ежегодный взнос в резервный фонд «Турпомощи» в размере 1 рубль.

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