Мишустин утвердил взнос для туроператоров в фонд «Турпомощи» в 1 рубль

Российские туроператоры заплатят в 2020 году ежегодный взнос в резервный фонд «Турпомощи» в размере 1 рубль, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«В целях урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке в связи с распространением коронавируса и закрытием ряда туристских направлений, подписанным распоряжением установлено, что на 2020 год размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма составляет 1 рубль», – цитирует РИА «Новости» премьера.

По словам Мишустина, что норма не распространяется на туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорской деятельности в сфере выездного туризма, при вступлении в члены Ассоциации «Турпомощь».

Ранее правительство решило создать специальную комиссию по поддержке компаний из различных отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.

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