Британии предрекли самое большое число жертв коронавируса в Европе

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8 апреля, среда | Последнее обновление — 09:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о подготовке радикального сокращения добычи нефти ОПЕК
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Как победить дефицит медицинских масок
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало
Сергей Худиев, публицист, богослов
Перед тем как создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, а какое применение эта система может найти в дальнейшем, и кто ей сможет воспользоваться. Подробности...
Самое честное кино о революции снимали в СССР
Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
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