Британии предрекли самое большое число жертв коронавируса в Европе

Институт метрик и оценки состояния здоровья (IHME) в Сиэтле прогнозирует 66 тыс. случаев смерти в Соединенном Королевстве от COVID-19 к августу, с выходом на пик летальных исходов почти в 3 тыс. в день, сообщили СМИ.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на The Guardian, IHME, уполномоченный от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводить исследования масштабов пандемии, ранее рассчитал вероятную потребность в госпитализации и реанимационных кроватях, а также прогнозируемые смертельные случаи в странах Европы, пораженных COVID-19.

Аналитики обратили внимание на позднее введение мер социального дистанцирования в Британии. Это произошло 23 марта, когда число ежедневных смертей от коронавируса в стране составляло уже 54. Для сравнения, в Португалии был только один подтвержденный случай смерти, когда в ней был введен режим изоляции.

По прогнозам IHME, высокие прогнозируемые показатели смертности в Великобритании обусловлены тремя факторами: темпы заражения равнозначны тем, что наблюдаются в наиболее пораженных коронавирусом странах Европы, таких как Италия и Испания; поздним введением карантина; большим на душу населения процентом летальных исходов.

На ранних стадиях вспышки пандемии в Британии количество смертей резко возросло, что, по мнению ученых, является основной причиной увеличения прогнозируемых смертей. Моделирование IHME рассчитало, что к 4 августа в Великобритании будет в общей сложности 66 тыс. 314 смертей.

Рассматривая меры, принятые британскими властями для обуздания распространения заболевания, эксперты института заявили о том, что пик пандемии ожидается в Альбионе 17 апреля. На тот момент стране понадобится более 102 тыс. больничных коек. На данный момент доступно около 18 тысяч, что означает их дефицит в 85 тысяч.

Та же неутешительная картина наблюдается в отношении кроватей для интенсивной терапии. По прогнозам аналитиков, на пике потребуется 24,5 тыс. коек для интенсивной терапии, пока доступно только 799.

Эксперты указывают на то, что количество погибших в других европейских странах, которые сейчас борются с COVID-19, будет ниже. К той же дате в Испании число погибших может достичь 19 тыс. 209 человек, в Италии – 20 тыс. 300, а во Франции – 15 тыс. 058. Все три страны ввели гораздо более жесткие меры по изоляции и карантину, чем Британия.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В пятницу сообщалось, что в Великобритании число умерших достигло 3 тыс. 605. При этом в Китае жертвами коронавируса стали 3 тыс. 326 заразившихся.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД