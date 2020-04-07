Итальянская газета потребовала от Минобороны России извинений

Газета La Stampa, на статьи которой с возмущением отреагировало российское Минобороны, потребовала от военного ведомства извинений.

«Нас огорчает и удивляет, что данный образец свободы информации вызвал подобное раздражение со стороны российского Министерства обороны. И мы убеждены, что сила связей между Италией и Россией, проявившаяся в нынешнем сотрудничестве в борьбе против вируса, не может ослабнуть из-за явного неуважения к праву на журналистскую деятельность, проглядывающего в откровенных оскорблениях, полученных от генерал-майора Игоря Конашенкова», – говорится в заявлении газеты, опубликованном «ИноСМИ».

Издание выразило возмущение в связи с «нападками» Минобороны на журналиста Якопо Якобони, который опубликовал ряд статей с сомнением относительно прибывшего из России контингента. Указывается, что Минобороны обвиняет La Stampa в манипуляции «русофобскими фейками худшего образца» и угрожает газете словами Qui fodit foveam, incidet in eam («Не рой другому яму, сам в нее попадешь»).

«Это настоящее устрашение, которое в очередной раз показывает – если лишнее подтверждение вообще требовалось, – с помощью каких инструментов Россия контролирует информацию и не только. Но главное, это недопустимая попытка перенести эти методы за пределы их границ, в нашу страну, в Европу. Этот факт рискует стать серьезным прецедентом, если наше правительство не потребует немедленных разъяснений. И, главное, необходимых извинений», – заявила газета.

3 апреля главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицио Молинари также объяснил, почему издание негативно отреагировало на российскую помощь Италии.

Ранее Минобороны заявило, что, прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, газета «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников».

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