Минобороны ответило газете La Stampa про «ненужность» российской помощи Италии

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

Больницы Нью-Йорка оказались не готовы к такому наплыву зараженных коронавирусомФото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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Чтобы занять людей, нужны стройки века

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Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
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Верующим на карантине еще сложнее

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У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...
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              Минобороны ответило газете La Stampa про «ненужность» российской помощи Италии

                 2 апреля 2020, 18:23
              Фото: facebook.com/mod.mil.rus
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Утверждения итальянской газеты La Stampa о борьбе российских военных в Италии с коронавирусной инфекцией составлены по старым антисоветским пропагандистским учебникам, отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

              В заявлении Конашенкова говорится, что, прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, газета «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие «мнения» анонимных «высокопоставленных» источников».

              «При этом La Stampa не брезгует использовать буквально все, что удается выдумывать авторам на основе рекомендаций, как видно, еще не истлевших учебников по антисоветской пропаганде», – отметил представитель российского военного ведомства.

              В частности, Конашенков указал, что в публикации издания большинство российских врачей и эпидемиологов названы «специалистами биологических войн». Кроме того, издание называет российскую помощь «бесполезной».

              «Натужные спекуляции» газеты не соответствуют действительности, указал представитель Минобороны. По его словам, российские эпидемиологи со своими итальянскими коллегами «вместо биологической войны круглыми днями уничтожают Covid-19 в 65 домах престарелых в Бергамо».

              «А российские военные медики ежедневно рука об руку с итальянскими военнослужащими вместо создания «агентурных сетей» разворачивают отделения интенсивной терапии для спасения пораженных вирусом итальянских граждан в новом полевом лагере Бергамо. И все это осуществляется с помощью якобы бесполезного, по мнению источников издания, российского оборудования и техники…» – подчеркнул Конашенков.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              Он указал, что цели российской гуманитарной миссии в Италии «открыты, конкретны, прозрачны и чисты». «Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии Covid-19. И лучшей наградой за прилагаемые усилия российских военных специалистов станут спасенные жизни и здоровье максимально возможного числа граждан вечной Итальянской Республики», – добавил он.

              «Что же касается отношения к реальным заказчикам русофобской медиакампании в La Stampa, которые нам известны – рекомендуем усвоить древнюю мудрость, – Qui fodit foveam, incidet in eam (кто роет яму другому, упадет в нее сам). А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back», – заключил Конашенков.

              Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в четверг сообщила, что за вбросами в газете La Stampa о якобы «ненужности» российской помощи стоит британская компания.

              Напомним, La Stampa ранее написала, что 80% поставленной Москвой техники якобы не поможет в борьбе с коронавирусом. По мнению издания, таким образом российские представители «удовлетворяют политические амбиции». Сенатор Алексей Пушков отметил, что данная публикация «явно инспирирована противниками России».

              Посольство России в Италии назвало статьи некорректными и дезинформирующими.

              Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, почему европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно.

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