ЦИК назвал условие возобновления избирательных кампаний в регионах

Возобновление избирательных кампаний в регионах будет возможно в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса, которая привела к необходимости отложить выборы и референдумы в субъектах России, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Исходя из требований закона и того решения, которое приняла ЦИК, возобновление избирательных действий – вещь сугубо конкретная, персональная по каждому субъекту. Возобновление возможно в случае, если отпадут те факторы, которые сейчас привели к отложению», – цитирует ТАСС Гришину.

По ее словам, ответственность за решение о возобновлении кампании будет лежать на субъектах России и организующей выборы комиссии, но с участием Центризбиркома.

Секретарь ЦИК уточнила, что решение о возможном переносе единого дня голосования 13 сентября должны принять в середине июня.

«В ЦИК не обсуждалась в настоящее время тема переноса выборов единого дня голосования... Что касается сроков, когда нужно принимать решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, то это как раз середина июня», – сказала она.

Гришина подчеркнула, что при отсутствии возможности провести в регионе выборы, прежние руководители и органы власти должны продолжать исполнять полномочия в прежнем составе.