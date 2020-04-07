Больше половины новых заразившихся коронавирусом в Москве оказались младше 45 лет

В Москве за последние сутки зафиксировали 697 новых случаев заражения коронавирусом, из них больше 50% младше 45 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«47,5% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет и еще 14,5% – старше 65 лет, причем больше 5% из них – старше 80 лет. Также среди 4% среди заболевших – дети», – сообщил штаб в Telegram.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано зафиксировано 5 181 заболевший. Из них 222 выздоровели, 31 человек умер.

Отмечается, что все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в России за сутки подтверждено 1 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 7 тыс. 497 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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