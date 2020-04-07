В России за сутки выявлено 1 тыс. 154 случая заражения коронавирусом

За сутки в России подтверждено 1 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 7 тыс. 497 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что «за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 1154 в 43 регионах», передает РИА «Новости».

Таким образом, в России на сегодняшний день зарегистрировано 7 тыс. 497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе.

В Москве выявлены 697 заболевших, в Санкт-Петербурге – 69 человек. Всего новые случаи зафиксированы в 43 регионах.

Всего в российской столице 5181 зараженный, передает ТАСС.

Также за сутки в России скончались 11 пациентов с положительным тестом на коронавирус: Москва – два пациента, Московская область – пять пациентов, Краснодарский край – один пациент, Республика Бурятия – один пациент, Приморский край – один пациент, Иркутская область – один пациент. Всего летальных исходов в стране 58.

Выписали за сутки 88 человек: Москва – 16 пациентов, Московская область – 13 пациентов, Чеченская Республика – 12 пациентов, Свердловская область – девять пациентов, Воронежская область – пять пациентов, по четыре человека в Нижегородской, Кировской и Сахалинской областях, по три – в Якутии, Калининградской, Орловской областях, по два пациента в Пермском крае, Костромской и Челябинской областях, Татарстане, по одному – в Краснодарском крае, Мордовии, Тамбовской и Белгородской областях.

За весь период в России выписали 494 человека.

Отмечается, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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