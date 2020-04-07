На конкурс президентских грантов подали рекордное количество проектов

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»Фото: lomonosovskiy.ru
«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность. Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              На конкурс президентских грантов подали рекордное количество проектов

              7 апреля 2020, 11:27

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов 2020 года, подано рекордное количество проектов.

              Прием заявок завершился 6 апреля. Подано 11 тыс. 85 проектов – впервые значение оказалось выше 11 тыс. Предыдущий рекорд (9 тыс. 843 проекта) был поставлен на втором конкурсе президентских грантов 2018 года, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              Свои инициативы заявила 9 тыс. 241 некоммерческая организация из всех регионов страны. 2 тыс. 564 организации участвуют в конкурсе впервые.

              Регионами-лидерами, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали Белгородская область – 460 заявок, Волгоградская область – 415 проектов и Республика Башкортостан – 415 инициатив.

              Большинство представленных проектов связаны с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан.

              Благодаря информационной платформе фонда все желающие могли подготовить и подать заявки на участие в конкурсе, не выходя из дома.

              Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов – 51,15%. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей – 33,49%.

              Итоги конкурса будут подведены в июне. С 1 июля 2020 года фонд начнет финансирование победивших проектов. Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

              Отмечается, что 3 апреля 2020 года Фонду президентских грантов исполнилось три года. За это время фонд провел уже семь конкурсов, по итогам которых поддержал 12 тыс. 575 социально значимых проектов на общую сумму 26,3 млрд рублей.

              С 2017 года некоммерческие организации из всех регионов страны подали в фонд 73 тыс. 661 проект. Из них 20 тыс. 393 представлены на два последних конкурса (по распределению грантов 2020 года).


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