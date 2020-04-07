На конкурс президентских грантов подали рекордное количество проектов

Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов 2020 года, подано рекордное количество проектов.

Прием заявок завершился 6 апреля. Подано 11 тыс. 85 проектов – впервые значение оказалось выше 11 тыс. Предыдущий рекорд (9 тыс. 843 проекта) был поставлен на втором конкурсе президентских грантов 2018 года, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Свои инициативы заявила 9 тыс. 241 некоммерческая организация из всех регионов страны. 2 тыс. 564 организации участвуют в конкурсе впервые.

Регионами-лидерами, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали Белгородская область – 460 заявок, Волгоградская область – 415 проектов и Республика Башкортостан – 415 инициатив.

Большинство представленных проектов связаны с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан.

Благодаря информационной платформе фонда все желающие могли подготовить и подать заявки на участие в конкурсе, не выходя из дома.

Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов – 51,15%. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей – 33,49%.

Итоги конкурса будут подведены в июне. С 1 июля 2020 года фонд начнет финансирование победивших проектов. Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

Отмечается, что 3 апреля 2020 года Фонду президентских грантов исполнилось три года. За это время фонд провел уже семь конкурсов, по итогам которых поддержал 12 тыс. 575 социально значимых проектов на общую сумму 26,3 млрд рублей.

С 2017 года некоммерческие организации из всех регионов страны подали в фонд 73 тыс. 661 проект. Из них 20 тыс. 393 представлены на два последних конкурса (по распределению грантов 2020 года).