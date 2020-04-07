Нефть подорожала в надежде на новое соглашение ОПЕК+

Взгляд
7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
Разделы

Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
Перейти а раздел…

«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»Фото: lomonosovskiy.ru
«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
Перейти а раздел…

США готовят к войне с Китаем новую пехоту

Американскую морскую пехоту ждет большая реформаФото: Lee Jae Won/Reuters
Пока весь мир содрогается от пандемии, в американской морской пехоте идёт одна из самых радикальных её реформ за последние тридцать лет. В чем суть реформирования легендарных подразделений американских вооруженных сил, почему они выглядят настолько революционными и как это связано с планами США воевать с Китаем? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Санкции надо снимать, но их не снимут

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Алкогольные запреты – или глупость, или измена

Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
    Перейти а раздел…

    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 5 комментариев

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Заразившийся коронавирусом премьер Британии помещен в интенсивную терапию
              «Аэрофлот» вывезет россиян из БангкокаПравительство разрешило при ЧС использовать лекарства не по инструкцииСМИ: У Надежды Бабкиной обнаружили коронавирусАмериканский офицер погиб в Дейр-эз-Зоре при нападении боевиков
              ВОЗ призвала сократить использование медицинских масокМинпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в ИжевскеВ ЕС призвали снять ряд санкций с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДРВещество для создания вакцины от коронавируса нашли в морских губках
              США внесли «Русское имперское движение» в список террористических организацийГазета ВЗГЛЯД вошла в список ресурсов с бесплатным доступомСуд оштрафовал задержанного на Патриарших прудах ИисусаПсихиатр рассказал об открывшихся возможностях для одиноких людей на самоизоляции

              Главная тема


              «Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

              критические случаи


              ФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

              полевой госпиталь


              Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

              «спасти нельзя»


              Глава Минздрава опроверг совет Лукашенко пить водку для профилактики коронавируса

              Видео

              «единая Европа»


              Евросоюз дал еще одну трещину

              сокращение нефтедобычи


              Россия пригласила Америку в картель

              мобилизация артиллерии


              Мадуро начал подготовку к войне с США

              китай против сша


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              Разговоры ни о чем


              Валерий Коровин: Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

              Угроза и возможность


              Геворг Мирзаян: Санкции надо снимать, но их не снимут

              Вино и табак


              Максим Соколов: Алкогольные запреты – или глупость, или измена

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?

              Нефть подорожала в надежде на новое соглашение ОПЕК+

              7 апреля 2020, 08:45

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Утром во вторник цены на нефть уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+, следует из данных торгов.

              По состоянию на 8.21 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3% – до 34,04 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,53% – до 27 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

              Инвесторы надеются, что участники альянса ОПЕК+ на встрече 9 апреля достигнут нового соглашения о сокращении добычи сырья. Это поможет стабилизировать рынок, который пострадал от падения спроса из-за пандемии коронавируса.

              «Несмотря на перспективу масштабного сокращения добычи под руководством Саудовской Аравии, цена на нефть в последние недели оставались низкой на фоне падения спроса из-за коронавируса. Мы ожидаем, что цены на энергоносители будут колебаться вокруг текущих уровней, пока не восстановится экономическая активность», – объяснили ситуацию на сырьевом рынке аналитики Capital Economics, передает агентство Reuters.

              Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом.

              При этом президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. После этого эксперты спрогнозировали новый обвал цен на нефть по причине неготовности американских нефтяников снижать уровень добычи.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предложении, которое Россия сделала США по нефти.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............