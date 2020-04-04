Совещание ОПЕК+ перенесли на новую дату

Совещание стран ОПЕК+ с участием США перенесли на вторую половину следующей недели, пишут СМИ со ссылкой на источники в делегациях стран-участниц.

Источник Bloomberg уточнил, что планируется провести встречу в формате видеоконференции в четверг, 9 апреля, передает ТАСС.

Собеседник в другой делегации добавил, что государствам нужно больше времени для подготовки к переговорам, так как Саудовская Аравия и Россия якобы «сигнализировали» о том, что необходимо чтобы другие страны сократили добычу нефти, если будет достигнуто такое соглашение.

Собеседники ТАСС уточнили, что окончательное решение по дате переговоров не принято, но перенос на 9 апреля возможен.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции о ситуации на глобальных энергетических рынках заявил, что Саудовская Аравия стремилась избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть.

Путин напомнил, что в начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+.