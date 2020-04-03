Путин допустил острый дефицит нефти в будущем

Глобальная нефтяная отрасль может столкнуться с острым дефицитом ресурсов, заявил президент Владимир Путин в пятницу ходе совещания в режиме видеоконференции о ситуации на глобальных энергетических рынках.

«Глобальная нефтяная отрасль, столкнувшись сегодня с такими системными проблемами в дальнейшем, когда спрос будет расти, – а это произойдет неизбежно, спрос неизбежно начнет восстанавливаться, – так вот отрасль в этой ситуации (…) может столкнуться с острым дефицитом нефти, с острым дефицитом ресурсов, а затем и нефти, со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики. Потому что и цены могут подлететь. Поэтому в общих интересах, именно в общих интересах, избежать такого сценария развития событий», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

По словам российского лидера, ситуация на энергетическом рынке в мире остается достаточно сложной. «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», – сказал он.

Путин отметил, что подобное положение дел рискует обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками.

«Причины снижения цен и добычи связаны, прежде всего, конечно, с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса – транспорт, промышленность и так далее. Это первое. Вторая причина обвала цен – это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки «ОПЕК-плюс», увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть», – сказал глава государства, выслушав министра энергетики Александра Новака, принимавшего участие в совещании.

По словам российского лидера, Саудовская Аравия стремилась избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. «Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на 40 долларах за баррель», – сказал Путин.

По его словам, нужно учитывать интересы всех своих партнеров, и тогда получится добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка.

Также Путин заявил о готовности России взаимодействовать с США, чтобы сбалансировать рынок нефти.

В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».