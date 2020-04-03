Путин допустил острый дефицит нефти в будущем

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирус внесет коррективы в американские выборы

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...

Готовится великая нефтяная сделка

Глеб Простаков, журналист
Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...
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Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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    Как не надо покупать товары онлайн

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Путин допустил острый дефицит нефти в будущем

              3 апреля 2020, 19:52

              Текст: Ольга Никитина

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              Глобальная нефтяная отрасль может столкнуться с острым дефицитом ресурсов, заявил президент Владимир Путин в пятницу ходе совещания в режиме видеоконференции о ситуации на глобальных энергетических рынках.

              «Глобальная нефтяная отрасль, столкнувшись сегодня с такими системными проблемами в дальнейшем, когда спрос будет расти, – а это произойдет неизбежно, спрос неизбежно начнет восстанавливаться, – так вот отрасль в этой ситуации (…) может столкнуться с острым дефицитом нефти, с острым дефицитом ресурсов, а затем и нефти, со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики. Потому что и цены могут подлететь. Поэтому в общих интересах, именно в общих интересах, избежать такого сценария развития событий», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

              По словам российского лидера, ситуация на энергетическом рынке в мире остается достаточно сложной. «Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и «сжатию» спроса прежде всего со стороны основных потребителей энергоресурсов, а это транспорт, промышленность, некоторые другие отрасли», – сказал он.

              Путин отметил, что подобное положение дел рискует обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками.

              «Причины снижения цен и добычи связаны, прежде всего, конечно, с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства, снижением спроса – транспорт, промышленность и так далее. Это первое. Вторая причина обвала цен – это выход наших партнеров из Саудовской Аравии из сделки «ОПЕК-плюс», увеличение ими добычи и одновременная информация, объявление о готовности наших саудовских партнеров предоставить даже скидки на нефть», – сказал глава государства, выслушав министра энергетики Александра Новака, принимавшего участие в совещании.

              По словам российского лидера, Саудовская Аравия стремилась избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. «Для того, чтобы это сделать, цена должна быть ниже 40 долларов за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются. Но нам-то этого как раз не нужно, мы не ставили никогда перед собой такой цели, поскольку наш бюджет рассчитан, как я уже сказал, на 40 долларах за баррель», – сказал Путин.

              По его словам, нужно учитывать интересы всех своих партнеров, и тогда получится добиться справедливых договоренностей по сбалансированию рынка.

              Также Путин заявил о готовности России взаимодействовать с США, чтобы сбалансировать рынок нефти.

              В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».


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