Путин заявил о готовности совместно с США сбалансировать рынок нефти и сократить ее добычу

Президент Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провел совещание о ситуации на глобальных энергетических рынках, в ходе которого заявил о готовности России взаимодействовать с США, чтобы сбалансировать рынок нефти.

«Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки. Нас всех беспокоит складывающаяся ситуация, все заинтересованы в совместных и, хочу это подчеркнуть, согласованных действиях для обеспечения долгосрочной стабильности рынка», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

«В этой связи хочу подчеркнуть: Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были, как я уже только что сказал, инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма – ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу», – отметил российский лидер.

Он добавил, что российские власти находятся в тесном контакте с партнерами в Саудовской Аравии.

Путин напомнил, что в начале марта Россия предлагала продлить сделку ОПЕК+. «Однако, к сожалению, ситуация стала развиваться по иному, по другому сценарию», – констатировал глава государства.

«Наша страна всегда – я хочу это подчеркнуть – выступала и выступает за обеспечение долгосрочной стабильности нефтяного рынка, за учет позиций как производителей, так и потребителей. Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими. Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем. Полагаю, что и для потребителей это очень важно. Вообще все это предполагает формирование эффективного баланса спроса и предложения, предполагает предсказуемость и экономическую обоснованность цен. Вот к чему мы всегда стремились», – сказал президент.

«Конечно, это все должно происходить по-партнерски. И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», – добавил глава государства.

Путин отметил, что ситуация будет анализироваться. «Еще раз повторю: наша ключевая задача – долгосрочная стабильность рынка в интересах как производителей, так и потребителей. И, конечно, обеспечение устойчивости и дальнейшего развития нашей, российской, нефтяной промышленности, нашего, российского, ТЭКа как одной из важнейших отраслей национальной экономики», – подчеркнул президент.

В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».

Тем временем стало известно о подготовке переговоров ОПЕК+.