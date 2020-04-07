Правительство Италии одобрило программу госзаймов на 400 млрд евро

Правительство Италии выделит 400 млрд евро под государственные гарантии на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии, объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Эта сумма добавляется к 350 млрд, выделенным ранее на поддержку семей и населения. Всего 700 млрд евро, это почти половина ВВП», – приводит слова Конте ТАСС.

При этом он отметил, что Рим не согласится на условия стабилизационного механизма ЕС (MES) и примет только формулу евробондов (государственных займов по одинаковым условиям для всех стран ЕС).

Кроме того Совмин обсудил сценарии завершения учебного года, а также варианты сдачи выпускных экзаменов. Они могут осуществляться только в устной форме в случае, если школы не откроются из-за карантина к 18 мая. Кроме того, всем школам предписывается осуществлять обязательное дистанционное обучение.

С начала эпидемии в Италии число инфицированных достигло 32,5 тыс. человек, из которых умерли 16,5 тыс., излечились почти 23 тыс. человек.

Накануне российские военные врачи начали круглосуточный прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Ранее в Италии предложили установить памятник прибывшим в Италию российским военным.

В понедельник число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, количество жертв достигло 70 тыс. 590 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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