Эксперт спрогнозировала трансформацию ряда профессий из-за пандемии

Такие профессии, как учитель, аналитик, репетитор и многие другие, по окончании эпидемиологического кризиса не исчезнут, но трансформируются из-за возможностей онлайн-коммуникации, заявила газете ВЗГЛЯД руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, что турагенты и экскурсоводы рискуют оказаться ненужными по окончанию пандемии коронавируса. Также, по их мнению, могут исчезнуть и такие профессии, как фитнес-тренер, аналитик, юридический консультант, менеджер, фармацевт, риелтор, переводчик, учитель и репетитор.

«Можно увидеть, что данные профессии скорее развиваются, нежели исчезают: технологии являются посредником между учеником и педагогом, и у нас появляется дополнительное средство общения, но сам учитель, как профессия, никуда не исчезает. Дети так же учатся, преподаватель рассказывает им новый материал, так же он проверяет домашнее задание», – считает Игнатова.

То же самое произойдет и с другими перечисленными профессиями, уверена эксперт. При этом они вряд ли исчезнут полностью. Экскурсоводы, юридические консультанты, аналитики, репетиторы – все эти профессии могут трансформироваться из-за новых технологий. Людям «старой закалки» придется привыкать к новым технологиям, онлайн-коммуникации.

«Люди из туристического бизнеса, фитнес-тренеры действительно сейчас страдают больше всего. Но страдают все профессии в этих сферах. Например, бухгалтер из фитнес-клуба, как и тренер, остался без работы, но это же не значит, что и он больше не востребован. Инструкторы, кстати, тоже начали консультировать онлайн. Не все, конечно, могут это делать, но как временная мера – работает», – говорит Игнатова.

Ранее в связи с быстрым развитием технологий и автоматизации некоторых процессов министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал исчезновение таких профессий, как охранник и бухгалтер. Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в комментарии газете ВЗГЛЯД не согласился с чиновником.